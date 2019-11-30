Подравшийся с учеником преподаватель из Белгорода не будет уволен из школы

Сейчас полицейские собирают показания сторон конфликта, а также свидетелей случившегося.

Учитель информатики из города Белгорода Олег Пургин, который, по мнению многих, незаслуженно стал героем видеозаписи, где видно, как он дерётся с одним из учеников в классе, продолжит работать в своей школе.

— Преподаватель, участвовавший в данном инциденте, получит дисциплинарное взыскание, но не будет уволен из учебного заведения, — пишет телеграм-канал "Белгород № 1".

Уточняется, что сейчас полицейские собирают показания непосредственно сторон конфликта, а также свидетелей случившегося.

Сообщается, что комиссия с участием ученика должна состояться 2 декабря.

Ранее Лайф публиковал видеозапись инцидента. По словам очевидцев, молодой человек сам спровоцировал конфликт с преподавателем.