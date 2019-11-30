В Киеве арестовали "крёстного отца контрабанды"

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выкупа.

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого назвал крёстным отцом контрабанды президент Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

— Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 миллионов гривен [2,9 миллиона долларов] залога, — сказано в сообщении пресс-службы в " Фейсбуке ".

В 2017 году Генпрокуратура Украины сообщила, что правоохранители подозревают Альперина в том, что он предлагал должностному лицу антикоррупционного бюро взятку в размере 800 тысяч долларов. Недавно лидер Незалежной Владимир Зеленский пообещал подарок тому, кто поможет с поимкой Альперина.