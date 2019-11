В перезапуске "Фантастической четвёрки" появится самый сильный супергерой Marvel

Родители Франклина попали в облучение, из-за чего он превратился в мутанта, а также получил способность управлять энергией.

В перезапуске фильма "Фантастическая четвёрка" появится самый мощный супергерой вселенной Marvel, сообщает портал We Got This Covered.

Новым героем станет Франклин Ричардс, сын Рида Ричардса и Сьюзан Шторм. Он не только сильнее Халка и Тора, но и космических существ Marvel.



Уже в юном возрасте он мог создать карманные вселенные, а также менять пространство и время. Кроме того, Франклин мог контролировать жизнь и память других людей.

