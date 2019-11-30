Семилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бездомных собак в Перми

По данным следователей, разъярённых животных отогнал проходивший мимо мужчина, он же вызвал скорую.

В микрорайоне Висим города Перми стая бездомных собак напала на трёх мальчиков, которые катались с горки. Один ребёнок был госпитализирован с повреждениями средней тяжести.

Как сообщил мэр Перми Дмитрий Самойлов, состояние пострадавшего находится на личном контроле главврача детской краевой больницы, а его семье будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь.

Он уточнил, что, по данным Службы по отлову безнадзорных животных, в ноябре бригада ловцов планово выезжала туда восемь раз, трёх собак удалось отловить.

— Сегодняшние события показывают, что такой подход не обеспечивает безопасность пермяков, кратно увеличиваем количество ловцов, усиливаем патрулирование, взаимодействие с ТОСами (территориальное общественное самоуправление. — Прим. Лайфа), — написал Самойлов.

Он также заявил, что директор Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек с сегодняшнего дня уволен, отвечать за отлов будет лично заммэра Игорь Субботин. Также в отношении службы следователями СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

По информации следователей, агрессивных животных от детей отогнал проходивший мимо мужчина, он же вызвал пострадавшему скорую помощь. Следователями проведён осмотр места происшествия, проводится обыск и выемка документации в муниципальном учреждении.

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