Медведев подписал распоряжение о создании российского конкурента "Википедии"

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото © Kremlin

Впервые о создании портала заговорили ещё три года назад. Несколько недель назад Владимир Путин предложил вернуться к этому вопросу.

На официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).

Согласно документу, целью создания российской интернет-энциклопедии является обеспечение доступа россиян "к постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации".

Впервые о создании портала заговорили ещё три года назад. В 2016-м было отдано распоряжение создать рабочую группу по разработке ресурса. В ноябре 2019-го президент России Владимир Путин предложил вернуться к этому вопросу.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, появление российской интернет-энциклопедии не говорит о закрытии или ограничении доступа к аналогам.

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