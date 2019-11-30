В Британии задержали судно с крымчанами на борту

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Фото © Pixabay

Власти Великобритании задержали в порту Портленда судно Jireh с российскими моряками на борту. Как сообщает Посольство РФ, причиной этому стали проблемы с документацией.

Насколько мы понимаем, претензий к российским морякам у британской стороны нет. Задержание судна связано с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации, — заявили в диппредставительстве.

Российские моряки продолжают находиться на судне. В посольстве сообщили, что держат ситуацию под контролем. Отмечается, что корабль шёл под флагом Нигерии.

По данным ТАСС, всего на борту девять россиян, они из Крыма.

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