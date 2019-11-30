На полигоне в Ульяновске загорелись промышленные отходы на площади 1000 кв. м

На полигоне в Ульяновске загорелись промышленные отходы, сообщила пресс-служба Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.
Информация о пожаре поступила 29 ноября около десяти часов вечера (около 21:00 мск). На территории полигона компании ООО "Промутилизация" в Заволжском районе загорелись промышленные отходы общей площадью тысячу квадратных метров.
Как сообщили в министерстве, на место пожара направились инспекторы "Эконадзора". Материалы передадут Росприроднадзору, поскольку этот объект находится под федеральным наблюдением.
На месте происшествия ведёт работу бригада МЧС. Специалисты лаборатории Гидрометцентра Ульяновской области берут пробы атмосферного воздуха для анализа. Причины возгорания устанавливаются.
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