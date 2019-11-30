На Украине назвали главную причину интереса к российскому газу

Украина заинтересована в том, чтобы сохранить транзит российского газа через свою территорию и получать с этого доход. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель в эфире телеканала "Украина".
Он отметил, что Киев стремится к выполнению европейских условий поставки газа.
— Мы делаем разъединение нашей ГТС, как этого требовали европейские правила, от других видов деятельности, — уточнил Оржель.
В конце ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал условия при заключении договора нового транзита газа с Россией: европейские правила и долгосрочная транспортировка. По его мнению, это является вопросом безопасности и Европы.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram