СМИ: Подозреваемый в совершении теракта в Лондоне был ранее судим за терроризм

По данным британских СМИ, нападение произошло во время встречи выпускников Института криминологии Кембриджского университета.

Подозреваемый в совершении теракта в Лондоне был ранее судим за связи с исламскими террористами. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в британских спецслужбах.

По данным телеканала, мужчина вышел из тюрьмы недавно и ещё носил электронный браслет. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на чрезвычайном заседании правительства, посвящённом теракту в столице, назвал ошибкой возможность опасных преступников выходить из тюрьмы до окончания срока.

Как сообщили британские СМИ, нападение произошло в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев на северном берегу Темзы недалеко от Лондонского моста во время встречи выпускников и преподавателей Института криминологии Кембриджского университета. Всего в мероприятии участвовало 150 человек.

Напомним, что в результате теракта два человека погибли, трое пострадали. На теле преступника был закреплён муляж взрывного устройства.