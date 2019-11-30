Действующего президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы

В настоящий момент он находится с визитом в Китае, а дальше, согласно своему графику, должен отправиться на Кубу.

Президент латиноамериканского Суринама Дези Баутерсе, чья история правления включает устроенные как им, так и против него государственные перевороты, был приговорён к 20 годам лишения свободы за казнь 15 его политических противников. Об этом сообщает Reuters.

Республика Суринам долгое время была колонией Нидерландов и после провозглашения независимости пользовалась как экономической, так и политической поддержкой. Однако в декабре 1982 года по приказу правительства были казнены 15 видных граждан, критиковавших власть, что вызвало международное осуждение и разрыв отношений с Амстердамом.

— Это важный момент для определения истины. Спустя 37 лет у родственников жертв есть ответ, вердикт должен быть соблюдён, — прокомментировал это решение суда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Сам глава государства это решение суда пока не комментировал, в 2007 году он признал "политическую ответственность" за убийства и принёс публичные извинения. Он также настаивал, что лично не участвовал в обозначенных событиях.

Отмечается, что в настоящий момент он находится с визитом в Китае, а дальше, согласно своему графику, должен отправиться на Кубу. Планирует ли Баутерсе подавать апелляцию — не сообщается.