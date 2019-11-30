Президент Бразилии призвал граждан отказаться от покупки критикующей его газеты

По его мнению, этому печатному изданию не стоит доверять, поскольку оно публикует неправду.

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал граждан отказаться от подписки на критикующую его газету Folha de S.Paulo, а бизнес — от размещения в ней рекламы.

— Я не хочу больше её читать, и точка. Советую всей Бразилии не покупать Folha de S.Paulo, — заявил Болсонару на встрече с журналистами.

Так он прокомментировал своё решение исключить газету из списка изданий, на которые федеральное правительство оформляет подписку. По его мнению, этому печатному изданию не стоит доверять, поскольку оно публикует неправду.

— Я хочу, чтобы пресса была свободной и независимой, но в первую очередь, чтобы она писала правду, — сказал президент.

Он также предостерёг предпринимателей от размещения рекламы своей продукции на страницах этой газеты.

28 ноября в официальной печати опубликовали информацию о проведении 10 декабря электронного тендера на закупку органами федеральной власти услуг по предоставлению подписки на периодические издания в следующем году. В списке 24 газеты и 10 журналов, однако Folha de S.Paulo в нём не оказалось.