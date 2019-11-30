Мадуро объявил о мобилизации армии из-за информации о провокациях на границе

По словам президента, целью провокаторов является желание отвлечь внимание от протестов в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о мобилизации армии на фоне информации о готовящихся провокациях со стороны армейских подразделений Колумбии и США.

— У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии, — заявил Мадуро на встрече с работниками транспортной отрасли Венесуэлы.

По словам президента, целью провокаторов является желание отвлечь внимание от протестов в стране.

Напомним, 23 января 2019 года глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента. Временным лидером Венесуэлы его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал это попыткой госпереворота и сообщил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Боливия, Белоруссия, Турция, Китай, Иран, Куба и Никарагуа.