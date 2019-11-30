Сапоги Наполеона ушли с молотка за 117 тысяч евро

Ботфорты Наполеона Бонапарта продали на аукционе в Париже за 117 тысяч евро, сказано в сообщении аукционного дома Drouot.
L'empereur a toujours la botte, euh, la cote.— Drouot (@Drouot) November 29, 2019
Les fameuses bottes de Napoléon viennent d'emporter 117 208 € (frais inclus) à l'instant chez @AlexandreGique1 !
Les fans de l'Empire sont toujours nombreux 👏👏 pic.twitter.com/oaHU2lDSnE
— Знаменитые сапоги Наполеона только что проданы за 117,208 тыс. евро. Поклонников Первой империи по-прежнему много, — сказано в сообщении.
Как пишут французские источники, чёрные кожаные сапоги 40-го размера с высотой голенища 48 сантиметров Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены, где он умер в 1821 году. Во Францию ботфорты привёз его адъютант — генерал и граф Анри Бертран, который также сопровождал Наполеона в ссылке.
Ранее в США продали бронзовую копию посмертной маски Наполеона Бонапарта.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram