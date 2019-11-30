Сапоги Наполеона ушли с молотка за 117 тысяч евро

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Французский император носил их во время ссылки на острове Святой Елены, где он скончался в 1821 году.

Ботфорты Наполеона Бонапарта продали на аукционе в Париже за 117 тысяч евро, сказано в сообщении аукционного дома Drouot.

Знаменитые сапоги Наполеона только что проданы за 117,208 тыс. евро. Поклонников Первой империи по-прежнему много, — сказано в сообщении.

Как пишут французские источники, чёрные кожаные сапоги 40-го размера с высотой голенища 48 сантиметров Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены, где он умер в 1821 году. Во Францию ботфорты привёз его адъютант — генерал и граф Анри Бертран, который также сопровождал Наполеона в ссылке.

Ранее в США продали бронзовую копию посмертной маски Наполеона Бонапарта.

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