Близится коридор затмений. Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела

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По словам специалиста, все ключевые начинания 2019-го лучше доделать до наступления этого момента.

В конце нынешнего и начале следующего года россиян ожидает сразу два затмения, поэтому все важные дела следует завершить до конца декабря, а самые важные — ещё раньше. Об этом рассказал президент Русской астрологической школы Александр Зараев в интервью радио Sputnik.

Во время солнечного затмения, как правило, кровь становится более густой, возрастает нагрузка на сердце, есть вероятность инсультов, инфарктов, особенно дня за два перед затмением. Поэтому нужно закончить важные дела и проекты до 26 декабря, даже до 21–22 декабря, когда будет самая длинная ночь, — сказал Зараев.

По его словам, после солнечного затмения 26 декабря и до лунного 10 января жителей Земли ожидает коридор затмений — период нестабильности, когда начинать что-то новое крайне нежелательно, это время, когда будет ощущаться меньше энергии, психоэмоциональный спад.

После этого начнётся переходный период вплоть до 25 января, по окончании которого уже можно будет браться за что-то новое со всей силой. А чтобы она была, в период затмений следует к этому подготовиться — сбросить всё старое, очистить энергетику. Также желательно не перенапрягаться в дни перед затмением, подвести итоги, нормально высыпаться, перейти на более лёгкую пищу.

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