Близится коридор затмений. Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела

По словам специалиста, все ключевые начинания 2019-го лучше доделать до наступления этого момента.

В конце нынешнего и начале следующего года россиян ожидает сразу два затмения, поэтому все важные дела следует завершить до конца декабря, а самые важные — ещё раньше. Об этом рассказал президент Русской астрологической школы Александр Зараев в интервью радио Sputnik.

— Во время солнечного затмения, как правило, кровь становится более густой, возрастает нагрузка на сердце, есть вероятность инсультов, инфарктов, особенно дня за два перед затмением. Поэтому нужно закончить важные дела и проекты до 26 декабря, даже до 21–22 декабря, когда будет самая длинная ночь, — сказал Зараев.

По его словам, после солнечного затмения 26 декабря и до лунного 10 января жителей Земли ожидает коридор затмений — период нестабильности, когда начинать что-то новое крайне нежелательно, это время, когда будет ощущаться меньше энергии, психоэмоциональный спад.

После этого начнётся переходный период вплоть до 25 января, по окончании которого уже можно будет браться за что-то новое со всей силой. А чтобы она была, в период затмений следует к этому подготовиться — сбросить всё старое, очистить энергетику. Также желательно не перенапрягаться в дни перед затмением, подвести итоги, нормально высыпаться, перейти на более лёгкую пищу.