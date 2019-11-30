Учёные выявили новые угрозы здоровью из-за загрязнения воздуха

Даже непродолжительное воздействие приводит к сердечной недостаточности, сердечным приступам и пневмонии.

Сильное загрязнение воздуха повышает вероятность появления у человека почечной недостаточности, а в отдельных случаях даже приводит к заражению крови. К такому выводу пришли американские учёные, чью работу опубликовал научный журнал BMJ.

Так, специалисты Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете предполагают, что есть связь между загрязняющими атмосферу твёрдыми частицами пыли и повышенным риском возникновения различных заболеваний, в том числе заражения крови (сепсиса) и проблем с почками.

Для доказательства своих предположений учёные сопоставили медицинские данные более чем 95 миллионов американцев, собранные с 2000 по 2012 год, со сведениями о загрязнении воздуха в местах их проживания незадолго до обострения заболеваний.

Оказалось, что даже непродолжительное воздействие загрязнённого воздуха приводит к сердечной недостаточности, сердечным приступам и пневмонии. В частности, учёные выяснили, что на один микрограмм твёрдых частиц размером до 2,5 микрометра, который превышал допустимые нормы (25 мкг/м3), приходилось более двух тысяч случаев госпитализации.

При этом воздействие загрязнённого воздуха на организм остаётся даже после того, как он возвращается к норме.

Ранее учёные выяснили, что загрязнение воздуха приводит к росту деменции.