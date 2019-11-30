После "признания" Крыма российским Apple может изменить свою политику

Отмечается, что за пределами РФ обозначение полуострова осталось прежним, без упоминания государства.

На фоне признания американской корпорацией Apple Крыма частью России и недовольства Киева по этому поводу представитель компании Труди Мюллер заявила о возможном пересмотре политики IT-гиганта по обозначению спорных территорий на его картах.

— Мы занимаемся более подробным изучением действий в подобных ситуациях в наших продуктах и в будущем можем внести изменения, если потребуется, — приводит её слова Reuters.

Она также отметила, что смена обозначения Крыма произошла согласно требованиям законодательства России и исключительно на картах внутри страны.

Отмечается, что за пределами РФ обозначение полуострова осталось прежним, без упоминания государства.

Примечательно, что это решение Apple, несмотря на его ориентированность исключительно на жителей России, вызвало осуждение не только действующего главы украинского МИД, но и его предшественника, Павла Климкина, который призвал отказаться от американских гаджетов.