В Воронеже ребёнок сбежал из детского сада без верхней одежды

Малыш беспрепятственно покинул здание, и никто из сотрудников не заметил пропажи мальчика.

В Воронежской области трёхлетний ребёнок сбежал из детского сада, сообщает "Регион Online".

— Малыш ушёл на улицу без верхней одежды, — рассказали в Прокуратуре Воронежской области.

Инцидент случился в Россоши. Ребёнок беспрепятственно покинул здание, и никто из сотрудников детского сада № 17 не заметил пропажи мальчика. Малыша обнаружили на улице местные жители и сообщили в полицию.

Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.

В августе Лайф рассказал о похожем инциденте в Нижнем Тагиле: шестилетний мальчик сбежал из детского сада на игрушечной машинке.