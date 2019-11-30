Полковник МВД собирал деньги у подчинённых на конкурс, но оставил их себе

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено дело за превышение должностных полномочий и мошенничество.

Руководитель одного из подразделений УМВД России по Тюменской области Виталий Шундрик стал фигурантом сразу двух уголовных дел за то, что собирал с коллег деньги на проведение конкурса "Лучший по профессии", но оставил их себе. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, с августа по сентябрь 2017 года Шундрик приказал своим подчинённым подавать рапорты на оказание материальной помощи, которая якобы должна была пойти на финансирование конкурса. Все выделенные деньги — около 182 тысяч рублей — сотрудники передали обвиняемому.

В конечном итоге конкурс так и не состоялся, часть бюджета была потрачена на банкет, ещё часть исчезла в карманах полковника. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено дело за превышение должностных полномочий и мошенничество, он активно сотрудничает со следствием. Сообщается, что из органов МВД он будет вскоре уволен "по отрицательным мотивам".