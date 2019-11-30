Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в финансировании поджигателей Амазонии

В августе актёр и ряд других филантропов создали фонд срочной помощи лесам, пострадавшим от пожаров.

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актёра Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации, которые, предположительно, устраивают лесные пожары в Амазонии.

— Ди Каприо — классный парень, нет? Платит деньги, чтобы поджигали леса, — отметил Болсонару в ходе встречи со сторонниками. Слова президента приводит издание Estadao.

По его мнению, поджигатели делают снимки пожаров, а затем отправляют их в неправительственную организацию, та, в свою очередь, распространяет фото и связывается с Леонардо Ди Каприо, который выплачивает этому учреждению полмиллиона долларов.

— Леонардо Ди Каприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии, — заявил президент.

По информации полиции, не менее трёх таких организаций — Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão и Projeto Saúde e Alegria — были причастны к организации поджогов ради получения средств.

В августе актёр и экоактивист Леонардо Ди Каприо и ряд других филантропов создали фонд срочной помощи лесам Амазонии размером пять миллионов долларов для решения срочных задач по спасению "лёгких планеты".