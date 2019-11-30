Полиция установила личность террориста, устроившего резню в Лондоне

Застреленному полицейскими Усману Хану было 28 лет. Он жил в графстве Стаффордшир.

Полиция Лондона установила личность человека, совершившего накануне теракт в Лондоне. Как сообщает Reuters, его звали Усман Хан.

По данным агентства, застреленному полицейскими Хану было 28 лет. Он жил в графстве Стаффордшир. Также в полиции рассказали, что по одному из адресов в регионе проводятся обыски.

Ранее британские СМИ сообщили, что террорист уже был судим за связи с боевиками. Он носил электронный браслет, так как вышел из тюрьмы совсем недавно. По информации Daily Telegraph, нападение произошло во время встречи выпускников Института криминологии Кембриджского университета, где присутствовали и бывшие заключённые. Предполагается, что Хану, который всё ещё находился под подпиской о невыезде и чьи передвижения и поездки были ограничены судом, также разрешили присутствовать на этом мероприятии.

Напомним, что в результате теракта два человека погибли, трое пострадали. На теле преступника был закреплён муляж взрывного устройства.