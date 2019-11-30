Восемь пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане россиян вылетели домой

По данным туроператора, два человека выписались из больницы, однако не покинули территорию комплекса, так как там ещё проходят лечение их родные.

В Россию из Доминиканы вылетели восемь туристов, пострадавших в ДТП 26 ноября с участием автобуса и грузовика, ещё 19 человек остаются в больницах, сообщила РИА "Новости" представитель туроператора Anex Tours Валерия Ферафонтова.

— Восемь человек вылетели сегодня в Россию в 17:15 по местному времени (0:15 субботы по московскому времени. — Прим. ред.), — сообщила представитель туроператора.

Девять пострадавших всё ещё остаются в палатах интенсивной терапии, в субботу часть из них переведут в обычный стационар в связи с нормализацией состояния.

По данным туроператора, два человека в пятницу, 29 ноября, выписались из больницы, однако не покинули территорию комплекса, так как там ещё проходят лечение их родные. Официально в трёх доминиканских больницах находится 19 россиян.

Напомним, 26 ноября направлявшийся в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, который выскочил перед ним на дорогу и перевернулся. В момент ДТП в салоне было 39 туристов, два гида и водитель автобуса.