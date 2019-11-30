Второе смертельное ДТП под Красноярском за сутки. Погибла семья из пяти человек

Несколькими часами ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей погибло три человека.

Семья из пяти человек, среди которых трое детей, погибла в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Уярском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

— По предварительным данным, сегодня около восьми часов утра (04:00 мск) в Уярском районе на 935-м километре федеральной трассы Р-255 легковой автомобиль "Лада-Калина" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком, — говорится в сообщении.

На место были отправлены следователи главка, а также криминалисты. Дорожное движение на время разбора последствий аварии регулируется сотрудниками ГИБДД, причины аварии уточняются.

Ранее стало известно о втором ДТП, которое произошло неподалёку и унесло жизни трёх членов семьи.