Американское СМИ восхитилось российской "смертоносной" винтовкой

Автор публикации полагает, что НАТО не имеет сопоставимого российской СВДК вооружения.

Американский журнал National Interest оценил российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК), назвав это оружие "смертоносным".

Автор публикации отмечает, что СВДК создана на основе снайперской винтовки Драгунова (СВД) и применяет крупнокалиберный патрон 9,3×64 мм 7Н33 — российский военный вариант старого охотничьего патрона 9,3×64 мм Бреннеке. Он выпускает пулю в 254 грамма со стальным сердечником со скоростью 2526 футов в секунду. Штатным прицелом винтовки служит оптический прицел 1П70 "Гиперон".

Оружие способно пробить броню на расстоянии до 600 метров. Автор полагает, что НАТО не имеет сопоставимого российской СВДК вооружения.

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