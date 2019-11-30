О сбое в работе Twitter сообщили пользователи по всему миру

В работе социальной сети "Твиттер" зафиксирован сбой по всему миру, включая Россию. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Наибольшие проблемы с доступом к сервису испытали пользователи из США, Великобритании, Франции, Германии, Японии. В России о трудностях чаще всего сообщали москвичи.

48% юзеров жаловались на проблемы с сайтом "Твиттера", 33% обладателей мобильных устройств Apple рассказали о неполадках в работе соответствующего приложения. Среди пользователей Android таких оказалось 17%.