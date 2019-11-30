Более 350 тысяч человек пострадали от животных в 2019 году

В прошлом году пострадавших было больше — 380 тысяч человек, в том числе 100 тысяч детей.

Более 350 тысяч россиян в этом году обратились в больницы с различными травмами, которые получили от животных, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

— За десять месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось более 353 тысяч человек, в том числе более 98 тысяч — дети до 14 лет, — сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году число граждан, которые обратились в медучреждение, было более 380 тысяч, из них около 100 тысяч — дети до 14 лет.

Также уточняется, что ежегодно число граждан, пострадавших от нападения животных, составляет примерно 380–450 тысяч человек, из них более чем половине необходимо лечение с применением антирабической (противовирусной) вакцины. Кроме того, примерно 40 тысяч человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин.