Как и на земле. Медики рассказали о самом сложном на борту МКС для человека

Один из членов экипажа рассказал, что на космической станции всегда хочется спать.

Как выяснилось, в космосе, как и на земле, одной из самых сложных проблем для занятого делом человека является недосып. Правда, в отличие от живущих на поверхности, землянам на орбите мешает сильный шум, который издаёт постоянно работающая космическая станция. О проблемах космонавтов со сном говорится в докладе Института медико-биологических проблем РАН.

Отмечается, что один из членов экипажа МКС жаловался на уровень шума в его каюте в 82 децибела, при этом, например, в России законодательная норма 45 децибелов.

Выяснилось, что мешают космонавтам и вполне земные причины. Например, гораздо сложнее там приходится "совам", ведь, согласно распорядку, подъём — в шесть утра по Гринвичу, хотя нередко отбой откладывается из-за необходимости проведения сложных операций.

Отмечается, что сами обитатели МКС редко жалуются на плохой сон в отчётах, в отличие от эмоциональной окраски их докладов о качестве сна, которые менялись с "отлично", "прекрасно" на "хорошо", "нормально".

— В ряде случаев, уклоняясь от негативных оценок, они дают нейтральный ответ "отдохнули" либо отмалчиваются, — приводит текст документа РИА "Новости".

Один из членов экипажа отметил, что семи-восьми часов сна было вполне достаточно, но позже добавил, что этого всё равно не хватало. "Там всегда хочется спать", — говорится в отчёте.

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