В Москве в субботу ожидаются мокрый снег с дождём и гололедица

Из-за ветра и гололедицы в столице и области объявлен жёлтый уровень опасности.

В Москве ожидаются облачная погода, мокрый снег с дождём, местами гололедица и до +3 градусов в субботу, 30 ноября, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днём в столице температура воздуха будет 1–3 градуса тепла, а в ночь на воскресенье может упасть до –5 градусов.

Ветер южный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Из-за ветра и гололедицы в субботу объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление будет около 735 миллиметров ртутного столба.

В Московской области температура будет колебаться от –2 до +3 градусов. Ночью она может понизиться до –8 градусов.