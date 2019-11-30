На Украине рассказали о проблемах взыскания долгов с "Газпрома" в судах Европы

При этом Витренко уточнил, что стоимость замороженных в Нидерландах активов "Газпрома" позволит полностью взыскать необходимую "Нафтогазу" компенсацию.

"Нафтогаз Украины" не смог добиться ареста активов "Газпрома" в судах в Германии, Польше и Молдавии. Об этом исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил в эфире "Радио НВ".

Таким образом, "Нафтогаз" не смог добиться компенсации, которую ему присудил Стокгольмский арбитражный суд. По словам Витренко, причина неудачи компании в Германии объясняется нежеланием Берлина портить отношения с "Газпромом". При этом, добавил исполнительный директор, стоимость замороженных в Нидерландах активов "Газпрома" позволит полностью взыскать необходимую "Нафтогазу" компенсацию.

Напомним, с 2014 года между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" идут разбирательства по контрактам на транзит и поставку голубого топлива. В прошлом году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около 2,56 миллиарда долларов якобы за недопоставку по транзиту.

"Газпром" предложил новый контракт на транзит газа через Украину при условии отказа от претензий в газовой сфере. Киев в ответ заявил, что предложение российской компании неприемлемо, и предложил свои условия сделки.