Глава ДНР назвал логичным принятый закон об установлении границ республики

По словам Пушилина, само определение границы по рубежам Донецкой области было установлено ещё в 2014 году.

Принятый парламентом ДНР закон о госгранице, согласно которому она устанавливается несколько шире фактически занимаемой ныне территории, вполне логичен и соответствует минским соглашениям. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, само определение границы по рубежам Донецкой области не новшество и было установлено ещё изначально, в 2014 году.

— Так получается, что до этого момента вопрос границы был урегулирован указом главы, и, в принципе, его хватало на том этапе. <...> Поэтому для того, чтобы было всё урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон. Закон, я бы не сказал, что он такой новый или говорит о чём-то новом, — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом глава республики добавил, что закон не противоречит минским договорённостям, он "логичен, понятен и нужен нам для нашего внутреннего пользования", а линия соприкосновения в нём указана, потому что конфликт на востоке Украины, "к сожалению", не закончен.

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