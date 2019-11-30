В Госдуме предсказали Украине трудную зиму

Ранее партия Петра Порошенко объявила о намерении внести в Раду законопроект, запрещающий прямые закупки газа у России.

Жителей Украины может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв.

Комментируя в беседе с RT намерение партии Петра Порошенко внести в Верховную раду законопроект, запрещающий прямые закупки газа у России, парламентарий высказал мнение, что эти методы не идут на пользу переговорам с Москвой.

— Киеву этой зимой может быть не так просто, и поэтому делаются подобные заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам, — заявил Селезнёв.

По словам депутата, таким образом на Украине пытаются показать, "насколько им тяжело в переговорах с Россией".

Напомним, с 2014 года между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" идут разбирательства по контрактам на транзит и поставку голубого топлива. В прошлом году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около 2,56 миллиарда долларов якобы за недопоставку по транзиту.

"Газпром" предложил новый контракт на транзит газа через Украину при условии отказа от претензий в газовой сфере. Киев в ответ заявил, что предложение российской компании неприемлемо, и предложил свои условия сделки.