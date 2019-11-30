Слепой пенсионер из Рязани сам построил себе дом

Фирма по установке пластиковых окон обманула мужчину на 25 тысяч рублей и ликвидировалась, но нашлись добрые люди, которые помогли пенсионеру довести начатое до конца.

Старый дом инвалида по зрению Владимира Крысанова из деревни Зарытки Рязанской области прохудился, и мужчина, несмотря на свой недуг, при поддержке собаки-поводыря по кличке Дик построил себе новый. Видеозапись с результатом его работы была опубликована на "Ютуб"-канале ForumHouse.

— Собака — это четвероногий навигатор. Без собаки ничего бы не было, — признаётся мужчина.

Он рассказал, что начал стройку ещё в 2010 году и первоначально хотел возвести лишь летнюю веранду, но, к несчастью, начал рушиться основной дом, и силы были брошены на него. Доски мужчина собирал на свалке, а для их обработки использовал обычные инструменты, которыми орудовал на ощупь.

На слова тех, кто услышал его историю и говорит, что подобное невозможно, Крысанов отвечает, что "дом-то стоит", хотя были и те, кто активно мешал ему завершить начатое. Фирма по установке пластиковых окон обманула мужчину на 25 тысяч рублей и ликвидировалась. Тогда его выручила другая компания и предоставила стеклопакеты за свой счёт.

Говоря о качестве своей постройки, мужчина апеллирует в том числе к мнению своей матери, которая на протяжении последних двух лет с ним проживает и "не жалуется".