В Китае сообщили о "затаившейся" ядерной угрозе на востоке

Несмотря на запрет разрабатывать ядерное оружие, Япония стала настоящей ядерной державой и смогла втайне от всех подготовиться к созданию шести тысяч атомных бомб. Более того, Страна восходящего солнца готова их применить в случае реального конфликта. Такое утверждение опубликовало китайское издание Sohu.

— Она [Япония] явно вынашивает какой-то план. Все, кто интересуется военным делом, заявляют, что Япония — это настоящая ядерная держава, и соседние страны должны быть бдительными, — говорится в публикации.

Авторы статьи приводят в качестве аргумента тот факт, что Япония занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий и за многие годы накопила достаточно материалов, чтобы использовать их в оружии. Поэтому её амбиции "нельзя недооценивать".

Также отмечается, что, согласно запрету по итогам Второй мировой войны, Японии разрешалось иметь лишь вооружённые силы для самообороны, но тем не менее японская армия входит в первую десятку мира по силе согласно различным рейтингам экспертов.

Также в статье подчёркивается, что за десятилетия поддержки от Вашингтона Япония превратилась в мощную экономическую державу и хочет играть более весомую роль на мировой арене, может даже бросить вызов "авторитету пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН".