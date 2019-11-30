На Украине заявили, что их страна теряет смысл существования

По словам эксперта, за более чем 20 лет независимости Незалежная так и не научилась реализовывать свои собственные внутренние и внешние политические планы.

С момента распада Советского Союза Украина не смогла оформиться как самостоятельная страна, а потому на сегодняшний день утратила смысл существования. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов. Он уточнил, что одним из признаков этого процесса является тот факт, что Украина не может говорить на равных ни с Россией, ни с другими сильнейшими мировыми державами.

— Россия — это сверхдержава, нравится нам это или нет, но у неё сильнейшая армия и ядерные запасы. И вот сейчас я брошу камень в огород абсолютно всех наших политических элит, которые руководили Украиной с 1991 года. Мы не стали субъектной страной и самостоятельной Украиной, которая могла бы реализовывать свои собственные внутренние и внешние политические планы, — отметил эксперт.

Молчанов добавил, что Украина "привязалась" к российской газовой трубе, забыв про собственный путь развития. А в данный момент все ведущие украинские отрасли контролируют западные корпорации.

— В погоне за прибылью от газа наши элиты забыли о смыслах. Смыслы нашего дальнейшего бытия гораздо глубже газовой трубы. Когда мы станем субъектными, тогда мы сможем говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях, — добавил он.

Как сообщал Лайф, ранее украинские эксперты предрекли гибель своей страны из-за зависимости Незалежной от иностранного природного газа.