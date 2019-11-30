Синоптики рассказали, когда ждать оттепели в Москве

Начало календарной зимы, как и положено, в Москве будет морозным. Однако уже к середине первой недели холода ослабеют и начнётся первая зимняя оттепель. Об этом заявил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, 1 декабря ночью в столице температура воздуха будет колебаться в пределах –3...–5 °С, днём от –1 до –3 °С, а учитывая, что за день до этого будет плюсовая температура, всё это вкупе с осадками и последующими заморозками преподнесёт неприятный сюрприз пешеходам и автомобилистам.

— Субботние осадки приведут к тому, что при понижении температуры будет гололедица, поэтому предельно аккуратными нужно быть. Ещё одно приятное событие: прогнозируем небольшой снежок. На лыжах не покатаешься, снежную бабу не слепишь, но глаз радоваться будет. Потом будет зимняя погода: лёгкий умеренный мороз, — приводит его слова РИА "Новости".

Вильфанд также отметил, что начиная с 5 декабря ожидается потепление вплоть до трёх градусов выше ноля с возможными осадками. Аналогичная погода будет наблюдаться и 6 декабря, сообщил специалист.

Ранее Лайф сообщал, что синоптики прогнозируют грядущей зимой в Москве в полтора раза больше оттепелей.