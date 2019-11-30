"Максимальный треш". Пользователи Сети высмеяли наряд Савченко

На опубликованном фото бывший депутат Рады сидит и о чём-то увлечённо разговаривает с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко высмеяли в Сети после опубликования её фотографии на мероприятии в честь дня рождения украинского журналиста Дмитрия Гордона. На кадре, размещённом Сергеем Наумовичем на его странице в "Фейсбуке", видно, что Надежда решила надеть чёрное платье с большим вырезом на бедре. На снимок она попала во время общения с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Пользователи соцсети не остались равнодушны к опубликованному кадру и стали оставлять едкие комментарии.

— Максимальный треш, — отметил Ruslan Khavriuta.

— Атмосферно, — поделилась мнением Anna Maksimenko.

— Квинтэссенция пошлости, — заявил Павел Руденко.

— Не могу! Сейчас расплачусь от безответной любви! — пошутил Михаил Калугин.

— Надюха, ты бы поосторожнее прижималась к Макаровичу (Леонид Кравчук. — Прим. Лайфа), он уже не мальчик и сердце слабое, — отмечает Елена Коновалова.

— Хоть бы не позорилась и прикрылась, — пишет Александр Черненко.

Как сообщал Лайф, ранее экс-депутат Рады Надежда Савченко предсказала исчезновение Украины к 2023 году.