В Киеве после взрыва в отделении банка деньги разлетелись по улице

Целью подрывников был банкомат, однако они перестарались и почти полностью разрушили фасад.

Утром 30 ноября в Днепровском районе Киева неизвестные взорвали отделение "Ощадбанка". Взрыв прогремел около 4 утра, сообщает "Информатор".

Предположительно, целью грабителей был банкомат, однако взрыв оказался такой силы, что полностью разрушил фасад отделения банка. Взрывной волной выбило витрину, а денежные купюры разлетелись на десятки метров вокруг. Полиция взяла место ЧП в оцепление.

Очевидцы сообщили, что злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Полицейские ведут поиск машины по ориентировкам, введена операция "Сирена". Сумма ущерба от ограбления устанавливается.

Ранее в Череповце грабитель погиб при попытке взломать банкомат. Взрыв произошёл раньше, чем задумывалось, поэтому злоумышленник не успел покинуть помещение.