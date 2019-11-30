В Киеве после взрыва в отделении банка деньги разлетелись по улице

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Фото © kiev.informator.ua

Целью подрывников был банкомат, однако они перестарались и почти полностью разрушили фасад.

Утром 30 ноября в Днепровском районе Киева неизвестные взорвали отделение "Ощадбанка". Взрыв прогремел около 4 утра, сообщает "Информатор".

Предположительно, целью грабителей был банкомат, однако взрыв оказался такой силы, что полностью разрушил фасад отделения банка. Взрывной волной выбило витрину, а денежные купюры разлетелись на десятки метров вокруг. Полиция взяла место ЧП в оцепление.

<p>Фото © <a href="https://kiev.informator.ua/2019/11/30/v-kieve-na-rusanovke-vzorvali-i-ograbili-otdelenie-oshhadbanka-ulitsu-usypalo-dengami/" target="_blank">kiev.informator.ua</a></p>

Очевидцы сообщили, что злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Полицейские ведут поиск машины по ориентировкам, введена операция "Сирена". Сумма ущерба от ограбления устанавливается.

Ранее в Череповце грабитель погиб при попытке взломать банкомат. Взрыв произошёл раньше, чем задумывалось, поэтому злоумышленник не успел покинуть помещение.

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