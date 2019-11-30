Злой лось вышел крушить машины на трассу под Тольятти — видео

Животное повредило по меньшей мере два автомобиля, после чего скрылось с места происшествия.

Автомобильное движение на трассе из села Хрящёвка в сторону Тольятти на некоторое время оказалось перекрыто из-за выбежавшего на дорогу лося. Дикое животное не реагировало на сигналы автомобилей, а любое движение транспортных средств встречало агрессией.

По меньшей мере двое владельцев авто поплатились за попытку проехать. Лось атаковал их машины своими рогами. Транспортным средствам был причинён незначительный ущерб. В протоколе по факту ЧП так и написали, что виновник ДТП не водитель, а "дикое животное лось".

Как сообщал Лайф, в Благовещенске полиция начала проверку в отношении местного водителя, который "выгуливал" хромую собаку, привязав животное к своей машине.