Кокляев — о проигранном бое с Емельяненко: Поступил по-джентльменски

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Фото © Скриншот "Рен ТВ"

Спортсмен отметил то, что опытный соперник не стал его добивать, когда атлет уже "поплыл".

Пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил, что удары бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко были "крепкими и плотными", но при этом у него сложилось впечатление, что соперник был не в лучшей форме.

— Пропускать может. Чувствовал, что я попадал. Он говорил, что я ни разу по нему не попаду, но я попал. Сане нужно отдать должное, он поступил по-джентльменски. Не стал добивать, когда я чётко "плыл", — передаёт портал Sport24 слова Кокляева.

Напомним, 38-летний российский боец ММА Александр Емельяненко нокаутом победил 40-летнего стронгмена из Челябинска Михаила Кокляева в в боксёрском поединке минувшей ночью. Бой проходил в Москве.

Чтобы сделать это, Александру понадобилось чуть больше двух минут. Позже Емельяненко намекнул на то, что готов на реванш с Михаилом Кокляевым.

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