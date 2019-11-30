Кокляев — о проигранном бое с Емельяненко: Поступил по-джентльменски

Спортсмен отметил то, что опытный соперник не стал его добивать, когда атлет уже "поплыл".

Пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил, что удары бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко были "крепкими и плотными", но при этом у него сложилось впечатление, что соперник был не в лучшей форме.

— Пропускать может. Чувствовал, что я попадал. Он говорил, что я ни разу по нему не попаду, но я попал. Сане нужно отдать должное, он поступил по-джентльменски. Не стал добивать, когда я чётко "плыл", — передаёт портал Sport24 слова Кокляева.

Напомним, 38-летний российский боец ММА Александр Емельяненко нокаутом победил 40-летнего стронгмена из Челябинска Михаила Кокляева в в боксёрском поединке минувшей ночью. Бой проходил в Москве.

Чтобы сделать это, Александру понадобилось чуть больше двух минут. Позже Емельяненко намекнул на то, что готов на реванш с Михаилом Кокляевым.