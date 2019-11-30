Лайф публикует фото с места крушения вертолёта под Новороссийском

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Пилот погиб на месте. Летательное средство превратилось в горящую груду металлолома.

В распоряжении Лайфа оказались фото с места крушения небольшого вертолёта под Новороссийском в районе улицы Свободы в селе Абрау-Дюрсо. На снимках видно, что машина рухнула на холме посреди деревьев, после удара она загорелась.

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Судя по всему, удар был очень сильный. Обломки вертолёта разбросаны на большой площади. Рядом лежит тело погибшего пилота.

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Мы рассказывали, что крушение произошло примерно в 10 часов утра (время совпадает с московским). В экстренные службы позвонили местные жители.

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А неделю назад на Ямале совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. Обошлось даже без пострадавших.

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