Лайф публикует фото с места крушения вертолёта под Новороссийском

Пилот погиб на месте. Летательное средство превратилось в горящую груду металлолома.

В распоряжении Лайфа оказались фото с места крушения небольшого вертолёта под Новороссийском в районе улицы Свободы в селе Абрау-Дюрсо. На снимках видно, что машина рухнула на холме посреди деревьев, после удара она загорелась.

Судя по всему, удар был очень сильный. Обломки вертолёта разбросаны на большой площади. Рядом лежит тело погибшего пилота.

Мы рассказывали, что крушение произошло примерно в 10 часов утра (время совпадает с московским). В экстренные службы позвонили местные жители.

А неделю назад на Ямале совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. Обошлось даже без пострадавших.