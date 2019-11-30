В Подмосковье обнаружили 20 тонн заражённых мандаринов

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Фото © Flickr/madabandon

В Россельхознадзоре рассказали, что испорченная партия была обеззаражена в соответствии с фитосанитарным законодательством.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обнаружило в Подмосковье 20 тонн заражённых мандаринов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фрукты находились на складе временного хранения ООО "Терминал Восток-Запад". 20-тонная партия из Ирана оказалась заражена средиземноморской плодовой мухой.

— Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведённой специалистами федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский центр карантина растений", сообщает пресс-служба.

В Россельхознадзоре добавили, что мандарины уже обеззаражены силами Республиканского фумигационного отряда.

Средиземноморская плодовая муха — опасный вредитель плодовых культур. Личинки паразита поражают более 200 видов плодов. Повреждённые фрукты и овощи прогнивают изнутри и опадают раньше времени.

Ранее Лайф рассказывал, чем грозит мандариновое переедание и как правильно употреблять главный фрукт новогоднего стола.

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