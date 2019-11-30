Рухнул на склон. Лайф публикует видео с места крушения вертолёта в Абрау-Дюрсо

Момент крушения видели жители села. Примерно в 10 часов утра они сообщили об этом спасателям.

Вертолёт, рухнувший сегодня в селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском, стал терять высоту во время полёта над холмом. Он упал на склоне посреди деревьев. Об этом свидетельствует видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа.

Ранее мы рассказывали, что прибывшие после звонка местных жителей спасатели обнаружили на месте крушения тело одного человека. Обломки небольшого вертолёта были объяты огнём.

О причине крушения пока ничего не известно. Это предстоит установить следствию.