Рухнул на склон. Лайф публикует видео с места крушения вертолёта в Абрау-Дюрсо

Вертолёт, рухнувший сегодня в селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском, стал терять высоту во время полёта над холмом. Он упал на склоне посреди деревьев. Об этом свидетельствует видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа.
Ранее мы рассказывали, что прибывшие после звонка местных жителей спасатели обнаружили на месте крушения тело одного человека. Обломки небольшого вертолёта были объяты огнём.
О причине крушения пока ничего не известно. Это предстоит установить следствию.
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