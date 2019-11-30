Бросивший яйцо в Януковича студент стал замом губернатора

Дмитрий Романюк, который в 2004 году, будучи студентом, бросил яйцо в президента страны Виктора Януковича, назначен заместителем главы Ивано-Франковской области Украины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
— Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича. Человек, который рискнул такое сделать, — это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области, — отметил чиновник.
Криклий добавил, что Романюк очень светлый, умный и принципиальный парень. А также выразил надежду, что он станет эффективным менеджером и о нём "ещё услышат".
Ранее Лайф сообщал, что пользователи Сети высмеяли наряд Савченко.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram