Лайф узнал личность погибшего под Новороссийском пилота вертолёта

Мужчина работал в местном центре винного туризма, у него большой опыт за штурвалом.

Вертолётом, который сегодня утром разбился в селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском, управлял Юрий Королёв, ему было 48 лет. Об этом рассказал Лайфу источник в местных правоохранительных органах.

По имеющейся информации, Юрий был жителем находящегося неподалёку посёлка Мысхако. У него двое детей. Работал пилотом ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо".

Мы рассказывали, что вертолёт рухнул сегодня примерно в 10 часов утра. Крушение видели местные жители, они и позвонили в экстренные службы. Прибывшие спасатели нашли тело погибшего и полностью разрушившийся от удара о холм горящий небольшой вертолёт. Лайф публиковал видео с места крушения.