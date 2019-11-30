Стая собак набросилась на школьницу в Полярном — видео

Как сообщают в соцсетях местные жители, это происшествие стало уже четвёртым за последние пару недель.

Десяток бездомных собак набросились на проходившую мимо девочку в Полярном. Школьница сперва пыталась убежать от агрессивных животных, но вскоре споткнулась и упала. Стая окружила ребёнка и загрызла бы, но животных спугнули двое находившихся неподалёку мужчин. Девочка не успела получить серьёзных травм.

— Этих собак неоднократно подкармливали у баков для мусора. За полчаса собаки напали на трёх детей, через 50 метров находится детская площадка, через 400 — школа, — приводит слова очевидца местный портал "Би-порт".

В соцсетях местные жители пишут, что уже неоднократно обращали внимание местных властей на проблему с бездомными животными. По данным журналистов, в муниципалитете рассказывали, что на отлов бездомных собак было потрачено четыре с половиной миллиона рублей.

Ранее Лайф сообщал об аналогичном нападении бездомных собак на ребёнка в Перми. Семилетний мальчик попал в больницу после того, как его едва не загрызла стая.