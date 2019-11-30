Трансплантолог Каабак рассказал, сколько детей ждёт операцию на почках

По словам врача, до конца года всех пациентов, нуждающихся в помощи, прооперировать не успеют.

Врач-трансплантолог Михаил Каабак сообщил, что операцию на почках в настоящее время ждут 15 детей.

— У нас должны были быть прооперированы до конца 2019 года 17 детей, когда нас увольняли. Одного ребёнка прооперировали в институте Шумакова, один ребёнок умер. Осталось 15 детей, — рассказал врач в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он признался, что до конца года всех прооперировать не успеют. Но для многих детей не будет проблемой отложить операцию на несколько месяцев. Он также добавил, что у некоторых пациентов нарушена программа вакцинации, которую в обязательном порядке необходимо пройти перед трансплантацией.

— Наиболее остронуждающиеся — это дети, которые ждут трупную трансплантацию, у которых вакцинация завершена, таких человек восемь, самых тяжёлых из них трое. И я надеюсь, именно их мы прооперируем до конца 2019 года, — подчеркнул трансплантолог.

Ранее Лайф рассказывал, что власти Сахалина оплатят перелёт в Москву младенцу, который ожидает операцию по пересадке почек. Трансплантацию мальчику и его брату-близнецу, который уже находится в Москве, Михаил Каабак планирует провести в середине января.