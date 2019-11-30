Чадо от террориста. Пожизненно осуждённого не выпускают для зачатия ребёнка

Традиционным путём жена заключённого забеременеть не может. Длительные свидания заключённым дают только раз в год.

В 2006 году 25-летнего Николая Королёва осудили за организацию теракта. Суд признал, что по его вине из-за взрыва на Черкизовском рынке погибло 14 человек, ещё 61 был ранен. Королёву дали пожизненный срок. Сейчас он сидит в исправительной колонии "Полярная сова" в посёлке Харп в ЯНАО.

Жена осуждённого Вероника каждый год исправно ездит к нему на свидания. С 2014 года супруги судятся с государством за право отправиться в Екатеринбург для проведения ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Согласно правилам процедуры при сдаче биоматериала мужчина должен находиться в клинике.

— Получили отказ от ФСИН России, что содействовать не будут. Мы прошли все в суды в РФ, и в 2016 году мы подали в Европейский суд по правам человека жалобу против России по искусственному оплодотворению среди заключённых, не только пожизненно заключённых касается. И вот с того момента мы ждём решения Европейского суда, — рассказала женщина.

По закону пожизненно заключённым полагается два длительных свидания в год. Но, по словам Вероники, им предоставляют возможность видеться лишь один раз в год. Зачать ребёнка в таких условиях не получается.

— Нас лишили телефонных разговоров, электронные письма отключили, только длительное свидание раз в год. Пошли вот навстречу, записали за восемь месяцев, выделили мне две даты. Пояснила, что мне нужны благоприятные дни. Цикл сбит, я не знаю, какие дни будут благоприятные, не могу заранее за восемь месяцев об этом знать, — объяснила женщина.

Она жалуется, что сотрудники колонии нарушают уединение супругов во время длительного свидания, что тоже не способствует зачатию.

— Они показывают, что мы никто и ничто, врываются, стучат ключами, типа проверка. Мы не знаем, когда это будет, могут в течение дня ворваться. Такие вот они важные, а мы ничтожество. В таких условиях трое суток находиться невозможно. Психологически очень тяжёлая обстановка, — говорит женщина.

Лайф отправил официальный запрос во ФСИН России. Ведомство подтвердило, что колония, в которой находится Николай, не имеет возможности организовать для мужчины забор биологического материала.

— Лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов в медицинской части не имеется, соответственно, персонал учреждения не имеет возможности оказать помощь в заборе биологического материала у осуждённого Королева Н.В., — отметили в пресс-службе.

Ранее Лайф сообщал, что под Тверью заключённым пытались передать "законсервированные" мобильники.