Украина передала России останки семи погибших в годы ВОВ советских солдат

Они были обнаружены украинскими поисковиками на территории Харьковской, Полтавской и Винницкой областей.

На границе Украины и России в пункте пропуска "Нехотеевка" Белгородской области состоялась торжественная передача российской стороне семи найденных останков военнослужащих РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает РИА "Новости", останки советских военных были найдены в 2018–2019 годах Всеукраинской общественной организацией "Союз "Народная память" в ходе поисковых военно-исторических экспедиций.

— Это первый раз такое количество останков нам передают. И они найдены в разных регионах Украины. Если раньше к нам выходили на связь местные поисковые организации и говорили, что есть возможность передать останки опознанного солдата, то теперь это на государственном уровне как со стороны России, так и Украины, передаёт останки их головная поисковая организация "Союз "Народная память", — сообщил агентству руководитель белгородского регионального отделения "Поискового движения России" Иван Андреев.

Также украинская сторона передала российским коллегам документы и личные вещи найденных военнослужащих.

Председатель Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память" Ярослав Жилкин передал российским поисковикам документы и личные вещи найденных военнослужащих.

Как уточнил советник по международному сотрудничеству общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти защитников Отечества Антон Торгашев, за время сотрудничества российские поисковики передали на Украину останки 40 человек, украинские поисковики направили в Россию останки около 160 человек.

Отметим, благодаря проведённым экспертизам историкам удалось установить личности всех переданных российской стороне павших солдат: возле села Ивановка-2 Барвенковского района Харьковской области были эксгумированы красноармеец Воронкин Кирилл Петрович 1918 года рождения, уроженец Пензенской области, красноармеец Шишканов Василий Иванович 1918 года рождения, уроженец Сталинградской области, красноармеец Шевченко Павел Петрович 1914 года рождения, уроженец Сталинградской области, Фомичёв Матвей Кузьмич 1920 года рождения, уроженец Тульской области, красноармеец Задонский Тимофей Андреевич, вероятно, 1911 года рождения, уроженец Московской области.

Ранее Лайф сообщал, что в конце лета поисковикам удалось обнаружить в Монголии останки 17 красноармейцев, сражавшихся на Халхин-Голе.