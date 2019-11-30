В Якутии жилой дом защитили от морозов куполом

Автор проекта не исключает, что в дальнейшем так будут прятать от холода целые жилые кварталы.

Якутский бизнесмен Арсен Томский создал экспериментальный купол, которым накрыл дом в Якутии в районе вечной мерзлоты. Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбуке".

По словам автора проекта, купол изготовлен в Санкт-Петербурге и передан в дар Северо-Восточному федеральному университету. Бизнесмен также оплатил установку конструкции над домом.

— Сотрудники университета установят датчики и проведут все необходимые измерения с особым вниманием к тому, как будет себя вести вечная мерзлота под домом. В доме поселится семейная пара добровольцев под наблюдением психологов и медиков, — рассказал предприниматель на своей странице.

Томский подчеркнул, что если такая технология защиты домов от холода проявит себя положительно, то в дальнейшем она может быть применена и в других северных регионах мира. При этом бизнесмен не исключает, что в будущем такими куполами смогут накрывать целые жилые кварталы.

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