СМИ: За взятку задержан замглавы СУ СКР по Свердловской области

За взятку в 18 миллионов рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задерживали высокопоставленного следователя сотрудники Федеральной службы безопасности. В ФСБ пока от комментариев отказались.

Согласно информации на сайте регионального управления СКР, Бусылко имеет звание полковника юстиции. Он родился, учился и строил карьеру на Урале. Отмечается также, что он "неоднократно поощрялся за успешную службу в органах прокуратуры и Следственного комитета".

А два дня назад также за взятку был задержан глава налоговой службы Архангельской области.