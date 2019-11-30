В гостинице "Останкино" в ходе стрельбы ранен постоялец

По предварительным данным, конфликт произошёл между двумя клиентами отеля и их гостями.

В Москве в гостинице "Останкино" открыли стрельбу. Как стало известно Лайфу, сообщение о происшествии поступило в полицию в 11:16.

По предварительным данным, двое мужчин пришли в номер к двум другим. Вскоре раздались выстрелы. Предположительно, стрелял гость С. Башаров 1987 года рождения, он сбежал на автомобиле "Лада-Веста". Пришедший с ним А. Тимаров пока является свидетелем.

Получил ранение У. Катаев 1986 года рождения. Он доставлен в реанимацию Боткинской больницы с ранением левого глаза, затылочной части головы и плеча. Предположительно, стреляли из травматического оружия.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Стрелка ищут.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело после стрельбы у ночного клуба на Арбате.